Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Folge 1: Neues von den Ludolfs
88 Min.Folge vom 10.01.2016Ab 12
Die Ludolfs sind zurück: Manni und Uwe bauen zusammen mit Uwes Sohn Tommy eine neue Firma im Westerwald auf. Tommy, der neue Firmenchef, will weg vom Haufensystem und hin zu Ordnung. Doch dabei kommen sich die drei nicht selten in die Quere, denn sie müssen einen mit 90 Tonnen Schrott zugestellten Miet-Bunker leeren und dessen Inhalt in die erste Verkaufshalle räumen, die auch noch nicht ganz fertig ist. Der Zeitdruck ist enorm: In 40 Tagen soll Eröffnung gefeiert werden.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins