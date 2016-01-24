Eine Liebeserklärung der besonderen ArtJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Folge 3: Eine Liebeserklärung der besonderen Art
88 Min.Folge vom 24.01.2016Ab 12
Nur noch kurze Zeit bis zur Eröffnung der neuen Firma. Zusammen mit Praktikant Joschi mauern die Ludolfs das neue Büro des jungen Chefs Tommy. Dabei kommt es zu lautstarken Meinungsverschiedenheiten über das richtige System. Tränen des Glücks vergießt hoffentlich Jana: Ihr Manni möchte sich vom benachbarten 35 Meter hohen Turm abseilen und seiner Frau eine Liebeserklärung an selbigen sprühen. Außerdem soll es für die beiden endlich auf Hochzeitsreise nach England gehen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins