Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1

ATVStaffel 10Folge 1vom 03.11.2008
Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1

Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1Jetzt kostenlos streamen

Die Lugners

Folge 1: Die Lugners - Staffel 10 Folge 1 - Aus für Betti-Hasi 1

48 Min.Folge vom 03.11.2008Ab 6

"MörtelReisen" sind angesagt und jede Menge Lugner-Fans können mitfahren. Nach guter Manier, stellt Richard Lugner sich am Flughafen bei allen Mitreisenden vor und er checkt sie sogar auch ein. Schon am ersten Abend in der Türkei geht es los mit Unstimmigkeiten zwischen Mörtel und seinem Betti-Hasi. Betti-Hasi ist die meiste Zeit mit den jungen Fans unterwegs und das passt Mörtel so gar nicht, er unterstellt ihr eine Affäre mit dem 21-jährigen Martin aus Niederösterreich alias "Hrabala 3"...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners
ATV
Die Lugners

Die Lugners

Alle 16 Staffeln und Folgen