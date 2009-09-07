Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit Segeltörn

ATVStaffel 10Folge 11vom 07.09.2009
Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit Segeltörn

Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit SegeltörnJetzt kostenlos streamen

Die Lugners

Folge 11: Die Lugners - Staffel 10 Folge 11 - Verlobung auf Probe mit Segeltörn

50 Min.Folge vom 07.09.2009Ab 6

Baumeister Richard Lugner hat ein funkeln in den Augen, seit er Nina, sein Bambi, das erste Mal bei seiner Reise in die Türkei vor einem Jahr kennen gelernt hat. Richard Lugner hat es so erwischt, dass er sich vor lauter Liebe nicht mehr halten kann und hat seiner Bambi angeboten bei ihm in der Villa einzuziehen. Lugner hat, bevor er mit Bambi und ein paar Fans zum Segeln nach Kroatien aufbricht, zu sich in die Villa geladen und gibt nicht nur seine Verlobung auf Probe bekannt, sondern spricht von Liebe, Zusammenleben und einer möglichen Hochzeit. Wir werden sehen, ob diese Beziehung der rauen See mit einigen männlichen Fans, die auch alle seine Bambi sexy finden, Stand hält.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners
ATV
Die Lugners

Die Lugners

Alle 16 Staffeln und Folgen