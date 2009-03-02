Die Lugners - Staffel 10 Folge 5 - Skihüttenzauber mit Richi 1Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 5: Die Lugners - Staffel 10 Folge 5 - Skihüttenzauber mit Richi 1
Mörtel geht wieder auf Reisen. Gemeinsam mit 60 Fans verunsichert er das Skigebiet Salzstiegel in der Steiermark. Seine neue Flamme Sonja will auch mit, aber das versucht ihr der Baumeister nach allen Regeln der Kunst auszureden. Aber warum? In Mörtels Reisegruppe befinden sich so viele Skihaserln um die er sich glaubt kümmern zu müssen. Pamela, Nina und Lydia wären sonst todtraurig ... denkt er zumindest. Wenn er da mal nicht wieder die Rechnung ohne die Wirtinnen gemacht hat. Sein ewiger Konkurrent in Sachen weibliche Gunst, Markus, ist nämlich auch wieder dabei und die Damen kleben an ihm statt am armen Mörtel. Zu allem Überfluss reist auch die Vorarlberger Boyband Harris Haare an, die ihm den Rest der weiblichen Reisebegleiterinnen abziehen. Als wäre das nicht genug, zwingt Mörtel auch noch eine Verkühlung in die Knie. Hätte er doch bloß Sonja zur Pflege mitgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle Staffeln im Überblick