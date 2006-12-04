Die Lugners - Staffel 5 Folge 1 - Liebesgrüße aus St. TropezJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 1: Die Lugners - Staffel 5 Folge 1 - Liebesgrüße aus St. Tropez
Nach der Ehekrise der vergangenen Monate gönnen sich Richard und Mausi ein Versöhnungswochenende in St. Tropez und Monaco. Schließlich hat ihre Liebe vor 16 Jahren mit einem Kurztrip in das Fürstentum begonnen. Gemeinsam mit Jackie besuchen sie die Stätten ihrer jungen Liebe. Und schließlich muss endlich geklärt werden, wie es denn mit Mausis Kinderwunsch steht. In einem romantischen Dinner in der Suite des Nobelhotels Negresco fällt am letzten Abend schließlich die Entscheidung. Jackie soll selbst entscheiden, ob sie ein Geschwisterchen will. Jackie entscheidet sich für ein Pferd. Um sich von dem Medienrummel um ihre angeblich gescheiterte Ehe zu erholen, verbringen die Lugners ein Wochenende an der Côte d'Azur. Weil die Paparazzi ausbleiben, wird Mörtel selbst zum Paparazzo, als er erfährt dass Brigitte Bardot zurückgezogen in einem Haus in der Nähe von St. Tropez wohnt. Und so machen sich die Lugners auf die Suche nach dem schönen Sexidol der Franzosen. Am Abend spaziert man ganz klassisch am Hafen entlang und bewundert die Yachten der noch Schöneren und noch Reicheren. Anschließend kehrt man zurück ins 4-Sterne Hotel für läppische 700 Euro pro Nacht. Gut ausgeschlafen geht es am nächsten Tag auch schon wieder weiter nach Nizza und anschließend nach Monaco. Mörtel verfährt sich wieder einmal und der nächste Familienstreit ist vorprogrammiert. Die Familienidylle scheint perfekt als die Lugners gemeinsam in eines der teuersten Kaufhäuser gehen und Richard sich Ideen für seine Lugner City holt; währenddessen kann sich Mausi dem Shoppingwahn hingeben. Schließlich lädt Mörtel auch noch zu einem romantischen Dinner in die Suite des Nobelhotels Negresco. Mausi spricht den lang ersehnten Nachwuchs an. Jackie möchte jedoch lieber ein Pferd als ein kleines Geschwisterl.
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