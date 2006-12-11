Die Lugners - Staffel 5 Folge 2 - Notruf in Shanghai - Ein Drama in zwei AktenJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 5 Folge 2 - Notruf in Shanghai - Ein Drama in zwei Akten
71 Min.Folge vom 11.12.2006Ab 6
Drama um Mörtel: Aus dem geplanten Shanghai-Urlaub wurde ein Krankenhausaufenthalt in der größten Stadt der Volksrepublik China.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14, Season 16: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 19: ATV