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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 5 Folge 2 - Notruf in Shanghai - Ein Drama in zwei Akten

ATVStaffel 5Folge 2vom 11.12.2006
Die Lugners - Staffel 5 Folge 2 - Notruf in Shanghai - Ein Drama in zwei Akten

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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 2: Die Lugners - Staffel 5 Folge 2 - Notruf in Shanghai - Ein Drama in zwei Akten

71 Min.Folge vom 11.12.2006Ab 6

Drama um Mörtel: Aus dem geplanten Shanghai-Urlaub wurde ein Krankenhausaufenthalt in der größten Stadt der Volksrepublik China.

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