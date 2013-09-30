DIE NACHT in Wien, Graz und Linz - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
DIE NACHT in Wien, Graz und Linz
Folge 3: DIE NACHT in Wien, Graz und Linz - Folge 3
Wenn es Nacht wird in der Wiener Ottakringer Straße verändert sich die gefährlichste Straße Wiens in eine Partymeile. In verschiedensten Balkanlokalen feiern mehrere hundert Jugendliche die ganze Nacht zu lautstarkem Turbo Folk. Mittendrin Aleksandar und Baky. Sie sind gemeinsam im 16. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen. Hier standen Schlägereien auf der Tagesordnung. Für die Türsteher des „Club Chic“, Alex und Tom, ist die Balkanstrasse, wie sie von den Wiener und Wienerinnen genannt wird, ein besonders heikler Arbeitsort. Jeder Gast muss genauestens kontrolliert werden, „immerhin ist man ja in Ottakring“ meint Türsteher Alex. Springmesser, Pfefferspray und Pistolen werden hier öfters abgenommen als man glauben würde.
