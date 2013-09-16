DIE NACHT in Wien, Graz und Linz - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
DIE NACHT in Wien, Graz und Linz
Folge 1: DIE NACHT in Wien, Graz und Linz - Folge 1
Sobald in Wien die Nacht anbricht, steigen Freddy und Edin in Ihren LKW. Die zwei Autoabschlepper werden oft mehrmals in der Nacht gerufen um Falschparker abzuholen. So auch in dieser Nacht. Bei einer Baustelle muss ein PKW aus einem Halte- und Parkverbot entfernt werden. Sofort kommt ein besorgter PKW Besitzer aus dem gegenüberliegenden Lokal, denn die Beschilderung sorgt für Verwirrung. Nicht so ruhig geht es in der Zentrale für die Autoabholung zu. Karin Herout macht regelmäßig Bekanntschaft mit aggressiven Autolenkern. So wurden während ihrem Dienst bereits Türen eingetreten, sie wurde bespuckt und regelmäßig verbal beleidigt. Ein direkter Draht zur Polizei und ein zweiter Mitarbeiter helfen ihr dabei sich sicherer zu fühlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick