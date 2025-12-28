Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 28.12.2025
Herbert Cukurs

Folge 3: Herbert Cukurs

42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Er wurde "Der Henker von Riga" genannt: Der Lette Herbert Cukurs kollaborierte mit den Nazis und soll für die Ermordung von über 30.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Dem Verbrecher gelang es, sich nach Brasilien abzusetzen, wo er fast 20 Jahre lang in Freiheit lebte. Erst als ihm der israelische Geheimdienst auf die Spur kam, musste er für seine Gräueltaten büßen.

