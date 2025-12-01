Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 29.12.2025
Josef Mengele

Die Nazi-Jäger

Folge 7: Josef Mengele

42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Dr. Josef Mengele, auch bekannt als "Der Engel des Todes" führte menschenverachtende medizinische Experimente im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch. Nach dem Krieg gelang ihm die Flucht nach Buenos Aires. Erst 30 Jahre später konnte der Massenmörder von den Behörden festgenommen werden.

