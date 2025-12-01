Staffel 1Folge 5vom 29.12.2025
Die Nazi-Jäger
Folge 5: Adolf Eichmann
42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
In den 1960er Jahren lebt der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann inkognito am Stadtrand von Buenos Aries, Argentinien. Eichmann war der Architekt des Todes, er gestaltete die Rahmenbedingungen zur Auslöschung von sechs Millionen Juden. Der israelische Geheimdienst ist ihm auf den Fersen.
