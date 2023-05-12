Staffel 03 Folge 02: Eine Nacht im BunkerJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 2: Staffel 03 Folge 02: Eine Nacht im Bunker
Die „Villa Nussbaum“ wird von ihrem Dach befreit. Eine Arbeit, die mit äußerster Vorsicht zu verrichten ist – es besteht Lebensgefahr durch gefährlichen Asbest. Das gesamte Haus ist davon betroffen, zuallererst müssen aber die Platten, die bei falscher Handhabung ernste gesundheitliche Schäden hervorrufen können, vom Dach abgebaut werden. Günther übernimmt diese Arbeit selbst, sein Sohn Markus hilft ihm dabei. Nichts für schwache Nerven. Günther möchte für sein Familienparadies in Puchberg am Schneeberg einen Schutzraum unter der Erde, um im Falle des Falles – wie zum Beispiel bei einer Umweltkatastrophe – einen sicheren Unterschlupf zu haben. Er hat sich im Vorfeld schon bei einem Hersteller erkundigt, nun wollen er und Sandra eine Nacht im Bunker verbringen. Einziges Problem: Sandra hat noch keine Ahnung davon. Wem der Bunker zu unromantisch ist, der kann sich am warmen Ofen wieder aufwärmen, der wird mit Holz geheizt. Davon hat Günther demnächst genug: unter dem Dach der Nussbaum‘schen Villa wartet noch der gesamte Dachstuhl - Holz um bis in alle Ewigkeit zu heizen. Aber ganz so einfach ist es nicht, den Dachstuhl und die schweren Balken zu entfernen, hierfür muss schweres Gerät anrücken.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick