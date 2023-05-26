Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nussbaums

Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim Arzt

ATVStaffel 3Folge 4vom 26.05.2023
Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim Arzt

Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim ArztJetzt kostenlos streamen

Die Nussbaums

Folge 4: Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim Arzt

50 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6

An dem Familiendomizil der Nussbaum’s werden weitere Veränderungen vorgenommen. Diesmal wird ein neuer Fußboden in den Keller gegossen. Außerdem erwartet Sandras Schwester Daniela eine freudige Überraschung. Wie wird Daniela darauf reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Nussbaums
ATV
Die Nussbaums

Die Nussbaums

Alle 5 Staffeln und Folgen