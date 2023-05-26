Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim ArztJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 4: Staffel 03 Folge 04: Überraschung beim Arzt
50 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6
An dem Familiendomizil der Nussbaum’s werden weitere Veränderungen vorgenommen. Diesmal wird ein neuer Fußboden in den Keller gegossen. Außerdem erwartet Sandras Schwester Daniela eine freudige Überraschung. Wie wird Daniela darauf reagieren?
