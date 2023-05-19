Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nussbaums

Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?

ATVStaffel 3Folge 3vom 19.05.2023
Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?

Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?Jetzt kostenlos streamen

Die Nussbaums

Folge 3: Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?

49 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 6

In der dritten Folge von "Die Nussbaums" wird Überzeugungsarbeit geleistet: Denn Günthers Kinder planen für das neue Familiendomizil jede Menge technischer Spielereien - inklusive Sprachsteuerung. Ob sie damit bei Günther Erfolg haben werden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Nussbaums
ATV
Die Nussbaums

Die Nussbaums

Alle 5 Staffeln und Folgen