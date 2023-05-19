Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?Jetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 3: Staffel 03 Folge 03: (K)ein Smarthome für Günther?
49 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 6
In der dritten Folge von "Die Nussbaums" wird Überzeugungsarbeit geleistet: Denn Günthers Kinder planen für das neue Familiendomizil jede Menge technischer Spielereien - inklusive Sprachsteuerung. Ob sie damit bei Günther Erfolg haben werden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Nussbaums
Alle 5 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen