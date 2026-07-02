Fahren will erlernt sein / Der Zeitschleifen-KuchenJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 5: Fahren will erlernt sein / Der Zeitschleifen-Kuchen
22 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6
In einer "Patrick Show"-Folge zum Thema Boote bringt Cecil Patrick bei, wie man fährt. // Patrick macht bei einem Rennen um das neueste Menü in der Krossen Krabbe eine Zeitreise.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon