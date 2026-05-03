Patrick der Bote / Der Tag der SchwertgrundelnJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 6: Patrick der Bote / Der Tag der Schwertgrundeln
22 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Patrick hilft Thaddäus beim Zeitungsaustragen, um ihn dafür zu entschädigen, dass er ihn verletzt hat. // Mitten in einem typischen Tag des Plünderns entdeckt die Familie der Schwertgrundeln einen Dieb im Haus der Stars.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4: Nickelodeon