Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 17.08.2023: Eine traurige Angelegenheit
45 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Amy ist im vierten Monat schwanger und hatte sehr auf ein Mädchen gehofft, doch es wird wieder ein Junge. Ihre Schwester Tammy hadert derweil mit ihrem Gewicht: Sie hatte im Krankenhaus sukzessive abgenommen, und plötzlich sind es wieder 265 Kilo. Wenn sie nicht bald auf 250 kommt, kann sie nicht operiert werden. Ihr Bruder Chris, der die Magen-OP erfolgreich hinter sich gebracht hat, hofft nun auf eine baldige Hautstraffung. Nach seiner drastischen Gewichtsabnahme hängt das Gewebe wie ein Vorhang an ihm herunter. Überall sind Falten und Rollen. Doch Dr. Smith will dafür 23 Kilo weniger auf der Waage sehen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.