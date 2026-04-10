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Die Protokollantin

Die Protokollantin (3/3)

ORF2Staffel 1Folge 12vom 10.04.2026
Die Protokollantin (3/3)

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Die Protokollantin

Folge 12: Die Protokollantin (3/3)

91 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Im Fall Sandra erhärtet sich der Verdacht gegen Sabine Menken. Durch ein riskantes Manöver will Freya die Beschuldigte zu einem Geständnis drängen. Privat steht Freya vor einem Scheideweg. Nach Jahren im Gefängnis wird der Zuhälter Murat Nadarevic entlassen. Er ist vermutlich der letzte Überlebende, der über Maries Schicksal Bescheid weiß. Ohne Vorwarnung taucht Freya bei Murat auf, um ihre Gefühlslage abzutesten. Durch eine neue Liebe hofft sie, wieder zurück ins Leben zu finden. Doch ist diese Liebe tatsächlich stärker als der Tod? Oder wird Freya die endlose Trauer um Marie erneut gefangen nehmen? Beteiligte: Iris Berben (Freya Becker) Johannes Krisch (Damir Mitkovic) Moritz Bleibtreu (Jo Jacobi) Peter Kurth (Henry Silowski) Laura de Boer (Jasmin Jacobi) Misel Maticevic (Murat Nadarevic) Zoe Moore (Marie Becker) Katharina Schlothauer (Anne Liebig) Jonas Dassler (Sascha Kusmin) Bildquelle: ORF/ZDF/MOOVIE GmbH/Alexander Fischerkoesen

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