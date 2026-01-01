Die Protokollantin
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Die Protokollantin
Mit Iris Berben, Johannes Krisch, Andreas Lust, Peter Kurth und Moritz Bleibtreu hochkarätig besetzter, fesselnder Mehrteiler! Die Zeit heilt angeblich alle Wunden. Freya Becker (Iris Berben) lässt seit elf Jahren aber ein Gedanke nicht los. Die gewissenhafte Schreibkraft wünscht sich sehnlichst Gerechtigkeit für ihr spurlos verschwundenes Kind – koste es, was es wolle!
Genre:Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
16Gewalt, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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