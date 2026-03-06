Die Protokollantin
Folge 9: Die Protokollantin (3)
Im Fall Sandra erhärtet sich der Verdacht gegen Sabine Menken. Durch ein riskantes Manöver will Freya die Beschuldigte zu einem Geständnis drängen. Privat steht Freya vor einem Scheideweg. Nach Jahren im Gefängnis wird der Zuhälter Murat Nadarevic entlassen. Er ist vermutlich der letzte Überlebende, der über Maries Schicksal Bescheid weiß. Ohne Vorwarnung taucht Freya bei Murat auf, um ihre Gefühlslage abzutesten. Durch eine neue Liebe hofft sie, wieder zurück ins Leben zu finden. Doch ist diese Liebe tatsächlich stärker als der Tod? Oder wird Freya die endlose Trauer um Marie erneut gefangen nehmen? Beteiligte: Iris Berben (Freya Becker) Johannes Krisch (Damir Mitkovic) Moritz Bleibtreu (Jo Jacobi) Peter Kurth (Henry Silowski) Laura de Boer (Jasmin Jacobi) Misel Maticevic (Murat Nadarevic) Zoe Moore (Marie Becker) Katharina Schlothauer (Anne Liebig) Jonas Dassler (Sascha Kusmin) Bildquelle: ORF/ZDF/MOOVIE GmbH/Alexander Fischerkoesen
