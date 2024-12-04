Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy mit Ingo Appelt, Mirja Regensburg, Marvin Westerhold, Benaissa Lamroubal

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 04.12.2024
48 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Ingo Appelt, Mirja Regensburg, Marvin Westerhold und Benaissa Lamroubal.

ProSieben
