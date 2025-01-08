Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Bülent Ceylan, Maria Clara Groppler und Hennes Bender

ProSiebenStaffel 1Folge 18vom 08.01.2025
Comedy mit Bülent Ceylan, Maria Clara Groppler und Hennes Bender

Folge 18: Comedy mit Bülent Ceylan, Maria Clara Groppler und Hennes Bender

49 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Bülent Ceylan, Maria Clara Groppler und Hennes Bender.

