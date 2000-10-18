Die Rettungsflieger
Folge 5: Zu weit gegangen
Während Alex sein allmorgendliches Ausdauertraining für den bevorstehenden Hansa-Marathon absolviert und Maren von ihrer Schwester Kerstin mit der Ankündigung eines Spontanbesuches überrascht wird, findet in einer Szene-Disco ein Marathon der anderen Art statt: das Mädchen, das am längsten durchhält, ist die Techno-Queen. Am späteren Morgen kommt es zum Showdown, dem Zweikampf zwischen Vivi und Conny. Vivi hat sich mit Drogen aufgeputscht und kollabiert. Der Dealer und der Diskjockey machen sich aus dem Staub, nur Conny bewahrt die Nerven und alarmiert die Rettung. Alex, Maren, Wollcke und Torsten erwischen die Pillendreher gerade noch auf ihrer Flucht. Im Rettungszentrum erfährt Maren von ihrer Mutter, dass Kerstin sogar mit Kind zu ihr unterwegs ist. Doch sie kommt nicht dazu, auch nur das Geringste für ihren Besuch zu organisieren. Denn das Team wird zum Containerhafen gerufen. Dort ist ein Mann in der Kabine einer Krake zusammengebrochen. Der Chef wettert. Hier sind Alex' Flugkünste und Marens Fingerspitzengefühl gefragt. Gleich müssen die Rettungsflieger weiter zu einem schweren Autounfall. Vor Ort befindet sich ein Paparazzo, der ungeniert die Unfallopfer, eine ältere Dame und einen jungen Mann, fotografiert. Schnell wird klar, dass es sich hier um berühmte Persönlichkeiten handeln muss. Als der Paparazzo die Arbeit von Maren behindert, verliert Torsten die Beherrschung, reißt ihm den Fotoapparat aus der Hand und zerstört den Film.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick