Die Rettungsflieger
Folge 9: Jagdsaison
Alex, Maren, Wollcke und Torsten werden von der Herzlichkeit des Vorgesetzen Oberstarztes Dr. Kettwig überrascht: Er lädt sie in sein Jagdhaus ein - mit Anhang, selbstverständlich. Die Begeisterung der Crew hält sich allerdings in Grenzen, denn keiner hat Lust, einen förmlichen Abend zu verbringen. Außerdem: Wen soll Alex mitbringen und wen Maren? Kann Torsten Susanne fragen, obwohl sie eigentlich gar kein Paar sind? Und wer soll bei Wollcke aufs Kind aufpassen, wenn er Iris mitbringt. Doch man beschließt, alle oder keiner - also gehen alle. Beim Sportunterricht bricht ein junges Mädchen zusammen. Die Ursache ist rätselhaft, man vermutet eine Pilzvergiftung. Zur Verblüffung aller diagnostiziert Maren aber eine Schwangerschaft. Außerdem kommt es bei einem Managerlehrgang zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Es bleibt unklar, ob in diesem Fall der Seminarleiter oder ein Teilnehmer versagt hat. In Kettwigs Jagdhütte schließlich kommt alles anders als gedacht: Die Rettungsflieger werden von Frau Kettwig allein in Empfang genommen. Der Oberstabsarzt sucht gerade einen Wilderer, der nicht ungefährlich zu sein scheint. Noch ahnt Kettwig nicht, wie gut er daran getan hat, an diesem Abend seine Leute zu sich nach Hause einzuladen.
