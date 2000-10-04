Die Rettungsflieger
Folge 3: Abschied von Thomas
Ein Jugendlicher, frustriert, weil seine Eltern ihm keinen teuren Karate-Unterricht bezahlen können, fordert einen Karate-Schüler zum Zweikampf heraus. Der "Profi" ist eindeutig überlegen. Dank gekonnter Ausweichmanöver kann er sich schützen, sein Aggressor allerdings stürzt in einem Rohbau unglücklich in die Tiefe. Alex, Ilona, Wollcke und Thomas geben alles, können den Jungen aber nicht mehr retten. Ein neuer Alarm geht ein: "Rauchvergiftungen in Altenwohnanlage." Die einem Schwelbrand hilflos ausgesetzten alten Menschen lassen Thomas an seine Ute in Ulm denken, die dort ihre altersschwache Mutter pflegt. Bei einem Rettungsversuch hat er sich in die Mutter eines Kindes verliebt, das sie ins Leben zurückgeholt haben. Als ein weiterer Einsatz sie zu einem Unglück genau an den Baggersee führt, wo Thomas seine zwei Kinder Joschi und Nina vermutet, hat er plötzlich keinen Zweifel mehr daran, wo er hingehört: zu der Mutter seiner Kinder. So endet dieser Tag überraschend für alle: Alex wird trotz Einsatz unlauterer Mittel von Ilona im Schach besiegt. Und, als Dr. Kettwig Ilona zu ihrer gelungenen Vertretung abschließend gratuliert, verkündet Ilona, sich für die SAR-Staffel in Koblenz beworben zu haben. Thomas bittet Dr. Kettwig darum, nach Ulm versetzt zu werden.
