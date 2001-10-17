Die Rettungsflieger
Folge 4: Abschied von Maren
Maren wird auch an ihrem letzten Arbeitstag nicht geschont. Bei der Heuernte ist ein junger Landwirt in die Heuballenmaschine geraten. Die Rettungsflieger werden alarmiert. Pilot Alex gibt wie immer sein Bestes, doch beim Anflug kollidiert der SAR 71 fast mit einem Arbeitshubschrauber. Es gelingt mit viel Mühe, den schwer verletzten Landwirt zu befreien. Das Team will ihn gerade in die Klinik fliegen, als der Arbeitshubschrauber abstürzt . Am Abend ist es dann so weit: Das Team versucht, die liebgewonnene Kollegin und engagierte Rettungsärztin Maren Maibach so undramatisch wie möglich zu verabschieden. Vor allem Alex schmerzt die Trennung sehr, was er sich aber nicht anmerken lassen will. Für Alex und Wollcke ist immerhin tröstlich, dass ihre neue Rettungsärztin eine alte Bekannte ist: Ilona Müller! Torsten begegnet Ilona zum ersten Mal und verfällt dieser Frau auf den ersten Blick. Wie es der Zufall will, gibt es gleich am nächsten Morgen ein Wiedersehen mit der Ex-Kollegin. Maren wird an einer Tankstelle Zeugin eines Verbrechens mit schlimmen Folgen. Als die Rettungsflieger eintreffen, unterstützt Maren selbstverständlich ihre Nachfolgerin bei der Versorgung der Verletzten.
