Die Rettungsflieger
Folge 5: Torstens Entscheidung
Ein Sturmtief wütet über Hamburg. Der Gittermast eines Werbeträgergerüstes stürzt krachend auf die alte Bürobaracke der WorldWeb AG. Unter den Trümmern wird ein Mitarbeiter begraben. Ben, der Chef der Firma, alarmiert die Rettung und stemmt mit nahezu übermenschlicher Kraft das Gerüst so hoch, dass das Opfer zumindest nach Luft ringen kann. Ohne Bens Einsatz wäre jede Hilfe zu spät gekommen. Der nächste Notruf führt die Rettungsflieger an die Elbe. Dort hat Wollckes Au-pair-Mädchen Jeanette zwei Jungen getroffen, die mit dem Jetski ein paar Runden drehen. Als die beiden Jeanette durch ihre halsbrecherische Fahrweise imponieren wollen, kommt es zu einem Unfall. Jeanette weiß zwar, was zu tun ist, doch zum Glück hört sie auch schon bald den rettenden Helikopter über sich. Kaum zurück im Rettungszentrum, finden die Kollegen den Gefreiten Homann vor Schmerzen wimmernd auf der Toilette. Eine Notoperation rettet ihm das Leben. Auch privat geht es turbulent zu. Alex reagiert entrüstet, als Wollcke seinen Sohn Richie mit zum Dienst bringt. Ilona kann Ben, den Helden des Tages, nicht vergessen und am Abend taucht er prompt im Rettungszentrum auf. Außerdem hat Torsten eine Entscheidung getroffen: Er möchte das SAR-71-Team verlassen und dort hingehen, wo man "richtig" gebraucht wird, nach Afrika! Von Thomas, der gerade zu Besuch in Hamburg ist, erfährt Torsten, dass Oberstarzt Kettwig in der Regel überhaupt nicht bereit ist, seine Leute einfach freizugeben. Doch Torsten hat einen Plan.
