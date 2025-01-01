Die Ruhrpottwache
Folge 1: Baby allein im Hotel
43 Min.Ab 12
Horror im Hotel - die Beamten werden von einer Angestellten gerufen, nachdem diese ein verwüstetes Zimmer voller Blut entdeckte. Die Polizisten untersuchen den vermeintlichen Tatort, doch worauf sie stoßen, deutet nicht auf eine typische Gewalttat hin. Die Kripo-Beamten schreiten ein, als es vor ihrer Wache zum Streit zwischen einem Taxifahrer und seiner Kundin kommt. Sie soll ihm Falschgeld untergejubelt haben.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln