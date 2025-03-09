Die Ruhrpottwache
Folge 8: Artistische Flucht
43 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12
Die kompletten Tageseinnahmen einer Großraumdisko wurden gestohlen. Die Ermittlungen führen die Polizisten schließlich zu den Dieben, doch diese fliehen und die Beamten liefern sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit den Kriminellen. - Eine junge Frau sucht auf der Wache die Hilfe der Beamten. Ihr Ehemann ist seit Tagen verschwunden und nun hat sie einen Drohbrief erhalten. Wurde dem Mann seine Aussage als Hauptbelastungszeuge bei einem Strafprozess zum Verhängnis?
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln