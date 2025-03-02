Die Ruhrpottwache
Folge 6: Böse Mädchen
42 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Die Eltern eines Mädchens kommen auf die Wache, weil sie ein Tütchen mit Marihuana im Zimmer ihrer Tochter entdeckt haben. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass hinter dem Drogenfund viel mehr steckt, als anfänglich gedacht. Die Polizisten werden wegen zwei Rasern in ein Industriegebiet gerufen. Gerade als sie eintreffen, fahren zwei Pkw auf einen Wendepunkt zu. Der eine Fahrer kann seinen Wagen nicht mehr kontrollieren und bringt damit nicht nur sich in Gefahr.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln