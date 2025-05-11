Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Der Apothekenräuber

SAT.1Staffel 3Folge 12vom 11.05.2025
Der Apothekenräuber

Die Ruhrpottwache

Folge 12: Der Apothekenräuber

43 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Einbruch in der Apotheke! Zwei junge Männer haben in einer Apotheke Kondome und Hustenbonbons geklaut. Die Polizisten finden die Besitzerin gefesselt in einem Nebenraum. Völlig unerwartet gibt die Frau an, dass der gefasste Dieb nicht derjenige ist, der sie überfallen und geknebelt hat. - Eine Frau wird veräzt als sie einen Schluck Malzbier von ihrem Freund probiert. Die Sanitäter vermuten, dass Rohrreiniger beigemischt wurde. Aber was steckt hinter dieser fiesen Attacke?

