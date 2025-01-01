Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Selbstjustiz und faule Eier

SAT.1Staffel 3Folge 13
Selbstjustiz und faule Eier

Die Ruhrpottwache

Folge 13: Selbstjustiz und faule Eier

43 Min.Ab 12

Selbstjustiz und faule Eier: Eine Frau wird in ihrem Haus bedroht und von einem Mann daran gehindert, ihren Sohn zu beschützen. Der 15-Jährige wird von zwei weiteren Männern zusammengeschlagen. Die Angreifer glauben, der Teenager sei ein Vergewaltiger!

Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

