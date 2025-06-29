Die Ruhrpottwache
Folge 3: Der gute Stalker
43 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12
Eine Frau alarmiert die Polizei, nachdem ihr Stalker vor ihrer Arbeitsstelle aufgetaucht ist - trotz Annäherungsverbot! Auf der Flucht vor den Beamten springt der Stalker aus dem Fenster und landet auf einem Kleintransporter. Der Fahrer hat von alldem nichts mitbekommen und fährt los. - Zwei maskierte Täter stechen einen Mann vor einer Kneipe nieder und fliehen. Die Polizeibeamten entdecken eine Kamera und fordern die Wirtin auf, ihnen die Bilder zu zeigen.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln