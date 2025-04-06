Die Ruhrpottwache
Folge 21: Der Putzteufel
43 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Nach einem Unfall mit Fahrerflucht ist das Opfer zunächst bewusstlos. Doch als die Frau wieder zu sich kommt, sorgt sie sich sehr um ihren Sohn, der auf einer Baustelle arbeitet. Genaueres kann sie nicht sagen, weil sie noch zu schwach ist. Ist die Frau nur verwirrt oder hat der Sohn etwas mit dem Unfall zu tun? - Wer ist die echte Enkelin? Mit dieser Frage werden die Beamten konfrontiert, als sie einer betagten Dame helfen wollen, die um Hilfe ruft.
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln