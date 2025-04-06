Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Putzteufel

SAT.1Staffel 3Folge 21vom 06.04.2025
Der Putzteufel

Der PutzteufelJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 21: Der Putzteufel

43 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht ist das Opfer zunächst bewusstlos. Doch als die Frau wieder zu sich kommt, sorgt sie sich sehr um ihren Sohn, der auf einer Baustelle arbeitet. Genaueres kann sie nicht sagen, weil sie noch zu schwach ist. Ist die Frau nur verwirrt oder hat der Sohn etwas mit dem Unfall zu tun? - Wer ist die echte Enkelin? Mit dieser Frage werden die Beamten konfrontiert, als sie einer betagten Dame helfen wollen, die um Hilfe ruft.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen