Die Ruhrpottwache
Folge 23: Goldfinger
44 Min.Ab 12
Zwei Täter brechen in eine Installationsfirma ein und schlagen den Besitzer nieder. Einen Täter bekommen die Polizisten zu fassen, doch der andere flüchtet filmreif durch einen Sprung aus dem Fenster in einen Altpapiercontainer. - Ein 14-Jähriger wird beim Taschendiebstahl erwischt. Auf der Wache erzählt er, dass er Geld und die Uhr seines Großvaters beim Hütchenspiel verloren hat. Um die Uhr wiederzubekommen, sollte er den Diebstahl begehen.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln