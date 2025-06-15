Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1Staffel 3Folge 24vom 15.06.2025
Folge 24: Gelinkt

43 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Die Polizei erhält einen anonymen Hinweis auf einen Raubüberfall. Tatsächlich treffen die Beamten an dem angegebenen Ort auf einen Mann, der eine Waffe, Sturmhaube und Schmuck bei sich trägt. Doch er streitet ab, in einen Überfall verwickelt zu sein. Seine Schwester eilt herbei und bestätigt: Ihr Bruder habe die Gegenstände in seinem Auto gefunden ... - Die Tochter einer Café-Besitzerin hat ihre Mutter mit einer Kopfverletzung in ihrem verwüsteten Laden gefunden.

