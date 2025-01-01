Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Im Drogenrausch auf Klettertour

SAT.1Staffel 3Folge 25
Im Drogenrausch auf Klettertour

Folge 25: Im Drogenrausch auf Klettertour

43 Min.Ab 12

Drei Schülerinnen wurden ohnmächtig aufgefunden. Indizien am Tatort deuten darauf hin, dass die Mädchen mit K.O.-Tropfen betäubt wurden. Plötzlich hören die Beamten ein viertes Mädchen schreien. Sie wirkt high und balanciert in schwindelerregender Höhe auf einem Gerüst ... - Einbrecher im Gartenhaus! Als die Polizei den maskierten Mann festgesetzt hat, hören sie plötzlich Schreie aus dem Haupthaus - war der Einbruch im Gartenhaus etwa nur ein Ablenkungsmanöver?

