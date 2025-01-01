Im Drogenrausch auf KlettertourJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 25: Im Drogenrausch auf Klettertour
43 Min.Ab 12
Drei Schülerinnen wurden ohnmächtig aufgefunden. Indizien am Tatort deuten darauf hin, dass die Mädchen mit K.O.-Tropfen betäubt wurden. Plötzlich hören die Beamten ein viertes Mädchen schreien. Sie wirkt high und balanciert in schwindelerregender Höhe auf einem Gerüst ... - Einbrecher im Gartenhaus! Als die Polizei den maskierten Mann festgesetzt hat, hören sie plötzlich Schreie aus dem Haupthaus - war der Einbruch im Gartenhaus etwa nur ein Ablenkungsmanöver?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln