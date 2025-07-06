Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gespenstische Party

SAT.1Staffel 3Folge 26vom 06.07.2025
Folge 26: Gespenstische Party

44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Die Polizeibeamten werden wegen Ruhestörung zu einer Party gerufen. Doch plötzlich geht es um Leben oder Tod! Eine der Partybesucherinnen hat eine gefährliche Drogenkombination zu sich genommen und muss sofort ins Krankenhaus. Wer hat ihr die giftige Mixtur verabreicht? - Eine junge Frau ist in großer Sorge um ihre beste Freundin. Sie ist seit Tagen nicht zu erreichen und in ihrer Wohnung fand die junge Frau Spuren eines Kampfes!

SAT.1
