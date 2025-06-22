Die Ruhrpottwache
Folge 28: Auf eigene Faust
43 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Eine Ehefrau findet ihren Mann bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf auf der Straße - er wurde zusammengeschlagen! Einer Zeugin ist ein verdächtiges Auto aufgefallen, das den Tatort fluchtartig verlassen hat. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um den gestohlenen PkW des verletzten Mannes handelt.. - Die Beamten werden wegen eine Wohnungseinbruchs gerufen. Doch die Spuren am Tatort passen nicht zu der Einbruchsgeschichte.
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln