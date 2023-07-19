Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 19.07.2023
Die Pyramide - Die Promis springen im Dreieck

Folge 4: Die Pyramide - Die Promis springen im Dreieck

92 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12

Krach bei den Pochers? Bei den Duellen um die Gewinn-Pyramide kocht die Luft! Jeweils ein:e Kandidat:in tut sich im Spiel um das große Geld mit einer prominenten Persönlichkeit zusammen. Mit Amira Pocher, Oliver Pocher, Andrea Kiewel und Pierre M. Krause ist trotz einiger Kabbeleien gute Stimmung garantiert. Aber sorgen die kampflustigen Promis auch für pralle Geldbeutel?

