Staffel 1Folge 8vom 07.04.2024
Dating Game: Wer sichert sich das Date hinter der unverzichtbaren Wand?Jetzt kostenlos streamen
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Folge 8: Dating Game: Wer sichert sich das Date hinter der unverzichtbaren Wand?
99 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12
Die Mutter aller Datingshows mit Susis Kultstimme ist zurück! Und die unverzichtbare Wand, die die Flirtwilligen voneinander trennt. Wer kann sich noch daran erinnern? In mehreren Runden versuchen drei Flirtwillige den oder die Single auf der anderen Seite der Wand einzig und allein mit Worten von sich zu überzeugen. Wer kann die Konkurrenz ausschalten und erhält das Date hinter der bekannten Wand?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1