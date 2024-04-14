Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 14.04.2024
Dating Game: Wer kann die Dating-Wand überwinden?

Folge 9: Dating Game: Wer kann die Dating-Wand überwinden?

97 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12

Weiter geht's mit einer neuen Runde des Kultspiels Dating Game! Drei Flirtwillige versuchen wieder den Single hinter der allbekannten Wand von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.

