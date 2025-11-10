Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 16: Große Hoffnung
40 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Während eines Bodenscans rund um Lot 10 kommt es zu starken Ausschlägen. Was verbirgt sich im Erdreich? Anderenorts findet das Team dank des Metalldetektors eine Münze aus dem 18. Jahrhundert.
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
