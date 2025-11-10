Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Das versunkene Schiff

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 17vom 10.11.2025
Das versunkene Schiff

Folge 17: Das versunkene Schiff

40 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Zurück im Sumpf entdeckt das Team neue Hinweise auf ein versunkenes Schiff. Im Money Pit gehen die Entdeckungen sogleich weiter: Aufgrund eines Einsturzes liegt die versetzte Kammer, nach der die Lagina-Brüder gesucht haben, in greifbarer Nähe.

