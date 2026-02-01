Auf Umwegen zum Money PitJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 14: Auf Umwegen zum Money Pit
40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Bei den Arbeiten im Sumpfgebiet stößt Rick Lagina auf eine Ringschraube, die Carmen Legge später analysiert und sie auf das 17. bis 18. Jahrhundert datiert. Dieser Information folgen weitere Berechnungen, die schließlich eine erstaunliche Erkenntnis erbringen.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.