Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 02.07.2025: Um Haaresbreite
44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Eine verängstigte Kundin hat in den Damentoiletten eines Campingplatzes in Mornington bei Melbourne eine Schlange entdeckt. Julia Baker muss bei dem Versuch, das Reptil einzufangen, Vorsicht walten lassen. Denn die Kabinen sind eng. Das Kriechtier könnte sich bedroht fühlen und zuschnappen. Beim nächsten Einsatz in ihrer Heimatstadt Brisbane wartet auf Julia die größte Brown Snake, mit der sie es jemals zu tun bekommen hat. Und außerhalb der Stadt macht ein Hühnerbesitzer im Stall eine erschreckende Beobachtung. Kriecht im Heuhaufen ein Räuber umher?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.