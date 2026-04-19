Die Schlümpfe: Clumsys KüchenchaosJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 128: Die Schlümpfe: Clumsys Küchenchaos
12 Min.Folge vom 19.04.2026
Als Koch im Wald Beeren für das große Blaubeerenfest sammelt, wird er fast von einem Felsbrocken zermalmt, doch Clumsy stößt ihn in letzter Sekunde zur Seite. Zum Dank ernennt Koch Clumsy zu seinem Assistenten. Clumsy richtet jedoch nur Schaden an. Zu guter Letzt rutscht Koch auf einem Nudelholz aus, das ihm auf den Kopf fällt und ausknockt. In seiner Not beschließt Clumsy, sich für Koch auszugeben und den Kuchen für das Fest selbst zu backen. Bildquelle: ORF/IMPS/
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Die Schlümpfe Staffel 1
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