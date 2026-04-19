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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Clumsys Küchenchaos

ORF KidsStaffel 1Folge 128vom 19.04.2026
Die Schlümpfe: Clumsys Küchenchaos

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 128: Die Schlümpfe: Clumsys Küchenchaos

12 Min.Folge vom 19.04.2026

Als Koch im Wald Beeren für das große Blaubeerenfest sammelt, wird er fast von einem Felsbrocken zermalmt, doch Clumsy stößt ihn in letzter Sekunde zur Seite. Zum Dank ernennt Koch Clumsy zu seinem Assistenten. Clumsy richtet jedoch nur Schaden an. Zu guter Letzt rutscht Koch auf einem Nudelholz aus, das ihm auf den Kopf fällt und ausknockt. In seiner Not beschließt Clumsy, sich für Koch auszugeben und den Kuchen für das Fest selbst zu backen. Bildquelle: ORF/IMPS/

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