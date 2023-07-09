Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Es wird Zeit zum Schrauben und Umbauen

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 09.07.2023
Es wird Zeit zum Schrauben und Umbauen

Es wird Zeit zum Schrauben und UmbauenJetzt kostenlos streamen

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Folge 4: Es wird Zeit zum Schrauben und Umbauen

90 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 6

In Folge vier müssen sich Martin und Thomas aus Bochum entscheiden: Aufbau eines komplizierten Geräteschuppens oder doch lieber kühlender Whirlpool? Auch Sylvia möchte sich in Wilhelmshaven in große Umbauaktionen stürzen, wenn nur Vorstandskollege Holger sich nicht lieber um das Räuchern seiner Fische kümmern würde ... Und in Pößneck wackelt das Tagesziel von Möhrchen-Patrick, als ihn der Notruf eines Allgäuer Gärtners ereilt: der Amaranth keimt nicht ...

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Kabel Eins
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

