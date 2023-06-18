Es heißt endlich wieder: Säen, mähen und TrophäenJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 1: Es heißt endlich wieder: Säen, mähen und Trophäen
90 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 6
Wenn sich Leipzigs Kleingarten-Sheriff Baumann für den stressigsten Tag des Jahres wappnet und in Pößneck Riesengemüsezüchter Möhrchen-Patrick alles für den Weltrekord und die passende Frisur tut, dann sind sie zurück: die Schrebergärtner! Hier ist die Welt noch in Ordnung, denn nirgendwo sonst ist das Zelebrieren von Pausen und die Auswahl des richtigen Pommes-Salzes wichtiger als die Ordnung in der Laube. Es heißt endlich wieder: Säen, mähen und Trophäen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen